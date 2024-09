SYSTRA, la force d'une ingénierie numérique du futur

SYSTRA, groupe international d'ingénierie et leader mondial spécialisé dans le transport et la mobilité, notamment ferroviaires, conçoit des solutions sûres et durables, en partenariat avec les opérateurs et gestionnaires d’infrastructures de premier plan. Ses solutions et services vont de la planification à la conception, en passant par la supervision de la gestion des projets, jusqu’à la construction de lignes de métro, train et lignes à grande vitesse partout dans le monde.

Afin d'être à la pointe de l'innovation, de connecter toutes les informations et tous les acteurs d’un projet ferroviaire, SYSTRA s’appuie notamment sur le standard de communication openBIM. L’utilisation de Revit s’est imposée pour toute la partie bâtiment et infrastructures, et pour automatiser la modélisation des infrastructures linéaires, SYSTRA a développé des solutions innovantes dédiées sur la base de Civil 3D, mais également de plateformes ouvertes telles qu'Autodesk Platform Services.

SYSTRA, acteur responsable en termes d'empreinte carbone a développé des solutions lui permettant d'anticiper et de maîtriser le cycle de vie de ses projets et ses impacts en termes d'émission avec CARBONTRACKER.

Toute la structuration, l'enrichissement et l’exploitation des données sont rendus possibles grâce à l’utilisation du BIM et notamment de leur plateforme PABLO. Cette réelle continuité dans l'exploitation des données alimente les cas d’usage, permet la maîtrise des infrastructures, de leur environnement et de leur impact tout au long de leur cycle de vie.

L’actif virtuel ainsi enrichi apporte une véritable valeur patrimoniale, que SYSTRA offre aux opérateurs et gestionnaires d’infrastructure, et représente un service supplémentaire à forte valeur ajoutée pour ce leader mondial de l'ingénierie de transport.