Sona, quand le BIM restitue la chaleur du charme ancien

Depuis, l’agence Sona oeuvre sur divers projets : restauration du salon Compagnie du Musée Carnavalet, modélisation de la structure existante du magasin 3 de la Samaritaine à Paris, ou encore réalisation de vues immersives 3D du Louvre des Antiquaires. Soulignons également qu’elle a été retenue et sélectionnée pour l’appel à projet « Accompagnement de maîtres d’ouvrage publics et privés pour l’utilisation du BIM et de la maquette numérique sur des ouvrages existants » lancé par le PTNB. Alors que la restauration de bâtiments classés aux monuments historiques est souvent perçue, à juste titre, comme un univers où la liberté est contrainte, le cabinet Sona Architecture a fait sienne une citation de l’écrivain Paul Valéry à laquelle Emmanuel Sorin et Pierre Navarra aiment se référer à l’approche de chaque nouveau défi : «La plus grande liberté naît de la plus grande rigueur».