Créée en 2017, la SOLIDEO veille à la réalisation et à la livraison des ouvrages pour les futurs jeux d'été et des opérations d’aménagement pérennes, nécessaires à l’organisation des Jeux de Paris 2024, qui seront laissés en héritage aux habitants et au territoire.

Au même titre que l’excellence environnementale, l’accessibilité universelle ou l’emploi et le développement territorial, la SOLIDEO a fait de l’innovation et de la technologie, une ambition majeure au service de ses projets. Témoin de cette volonté, une démarche CIM / BIM a notamment été mise en place.

Indispensable de la phase de conception des projets à celle de leur exploitation, cette démarche est appliquée à plusieurs ouvrages emblématiques, dans l’optique d’améliorer le pilotage, garantir la maîtrise des coûts et déjouer des situations à risque. Parmi les projets concernés, peuvent être cités la construction du Village des Athlètes et du Cluster des Médias, l’aménagement de la colline d’Elancourt ou encore la rénovation de la Grande Nef de L’Île-des-Vannes. Avec près de 1 500 modèles numériques sur un territoire de plus de 65 ha, la maquette BIM du Village des Athlètes est considérée comme la plus grande de France, voire d’Europe !

Avec cette démarche, la SOLIDEO fait ainsi la démonstration à grande échelle des possibilités offertes par les nouvelles technologies pour façonner la ville de demain : intelligente, responsable, évolutive et réversible. Véritable catalyseur, le CIM / BIM offre un changement de paradigme certain pour les acteurs de l’aménagement et de la construction.

Ce projet a d’ailleurs décroché le BIM d’argent 2022 dans la catégorie « Projet CIM / LIM / RIM », décerné par le Moniteur et les Cahiers Techniques du Bâtiment. La SOLIDEO est également BIM Influenceur de l’année 2021 (concours d’HEXABIM) dans la catégorie « CIM et Infrastructures »