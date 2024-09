RAMLAB : fabrication hybride à la demande avec l'hélice Waampeller

Pionniers dans l’utilisation de la fabrication additive pour l’industrie maritime, RAMLAB, le laboratoire de fabrication additive du Port de Rotterdam et Autodesk révèlent le premier composant test jamais réalisé de ce type. Une hélice d’un navire a été fabriquée à l’aide d’un procédé de fabrication hybride alliant la fabrication additive métallique, grâce à des bras robotisés industriels, à des techniques d’usinage et de meulage soustractives.

Plus grand port d’Europe, le Port de Rotterdam (Pays-Bas) est l’un des carrefours les plus importants du monde pour la circulation de marchandises. Il offre les meilleures liaisons de la région aux ports mondiaux et gère plus de 460 millions de tonnes de cargaison par an. Le fonctionnement souple et sans heurts des installations et des navires est impératif.

Aujourd’hui, si un navire qui entre dans le port a besoin d’une pièce de rechange (une hélice, par exemple), cela peut prendre des semaines ou des mois pour l’obtenir. Cette attente engendre des millions de dollars de pertes pour les entreprises. De la même manière, un stockage important de pièces de rechange dans des entrepôts partout dans le monde serait également très coûteux.