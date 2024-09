La nouvelle usine Taycan est le plus grand projet de construction que Porsche ait réalisé depuis sa création à Stuttgart, il y a 70 ans. C’est une « usine dans une usine » construite en quelques mois seulement. Le sol de l’atelier de montage soutient près de 280 kg/m2 sur toute la superficie, et la hauteur sous plafond avoisine 8 m. Les piliers mesurent plus de 1 m de large, et l’air est complètement renouvelé quatre fois par heure à travers l'ensemble du bâtiment.

« Avec 30 ans d’expérience dans le secteur automobile, j’ai eu l’occasion de maîtriser un certain nombre de choses, avoue Albrecht Reimold, directeur production et logistique chez Porsche. Néanmoins, l’intégration des nouvelles technologies et des nouveaux processus dans une nouvelle usine à rendement maximal s’est avérée le plus grand défi de ma carrière. »