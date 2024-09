Situé au bord du périphérique parisien, près d’autres bâtiments iconiques, le bâtiment N2 Stream Building, lauréat de l'appel à projets "Réinventer Paris" - conçu par la belle Agence d’Architecture PCA-Stream de Philippe Chiambaretta - accueille un programme riche et varié intégrant des espaces de bureaux, un hôtel, des commerces, des restaurants… le tout dans un environnement particulièrement dense et contraint, au-dessus de deux lignes de métro et entre divers équipements de la RATP.

L’extrême complexité du site a pu être anticipée et des solutions innovantes ont pu être apportées grâce à la mise en place du BIM et des solutions Autodesk. Parfait exemple de l’industrialisation de la construction intégrant des modules de façades, salles de bains et planchers préfabriqués, cet édifice étonnant est durable avec sa structure mixte bois-béton et les plus hautes certifications environnementales qu’il a obtenues. Grâce à de nombreuses innovations inédites pour un tel chantier, l'ensemble des acteurs du projet a pu ainsi surmonter les défis techniques et organisationnels liés à ce projet, permettant également, au-delà de la phase de conception et de construction du bâtiment, d'en faciliter l'exploitation et la maintenance ultérieures.

Charley Mercier, responsable technique Hines, Jeremy Weill, directeur de chantier Spie batignolles, Laura Bouday, chargée de projet PCA-Stream et Frédéric Gaurat, directeur technique, innovation et outils digitaux Spie batignolles reviennent pour nous dans cette vidéo sur la conception et l'exécution de cette œuvre architecturale et constructive ayant décroché le prestigieux BIM d'Argent 2021 dans sa catégorie, décerné par Le Moniteur et Les Cahiers Techniques du Bâtiment.