Matière ouvre la voie en érigeant des ponts aux 4 coins du globe

Matière se démarque en tant qu’entreprise pionnière dans la construction d’ouvrages d’art industriels. Sa marque de fabrique est notamment la construction de ponts sur-mesure à partir de modules standardisés en béton armé et de ponts métalliques modulaires. L’entreprise se singularise par la volonté constante d’innover, d’entreprendre, de repousser les limites technologiques. Ses équipes techniques ont naturellement adopté les solutions Autodesk et ont contribué à optimiser le programme de conception des ouvrages, alimenté par des solutions modulaires brevetées et une suite logicielle paramétrée.

Matière bénéficie ainsi d’une réactivité sans précédent et d’une maîtrise totale sur la structuration et la qualité de ses modèles. Son choix s’est porté principalement sur Infraworks, Civil 3D, et Inventor, des outils parfaitement adaptés à ses produits. Ses équipes disposent d’une approche paramétrique rendant l'outil extrêmement puissant. Autodesk Docs, quant à lui, facilite et fluidifie les échanges entre les différents utilisateurs.

Philipe Matière, Président de Matière, Andrea Grandi, Directeur Export adjoint, Luc Vandermoortele, Directeur technique, et Nicolas Ratel, Ingénieur d’Études, partagent le rayonnement de l’entreprise, à travers une stratégie visionnaire et leur appétence technologique.