« Les appareillages prothétiques classiques sont souvent chers et leur préparation longue. Avec LimbForge, les médecins relèvent les mesures dimensionnelles lors des consultations et lancent immédiatement la fabrication de la prothèse sur une imprimante 3D. Un gain de temps non négligeable qui leur permet de voir un plus grand nombre de patients », explique Andreas Bastian, Président du conseil consultatif en charge de la recherche et des technologies chez LimbForge et Responsable de la recherche chez Autodesk.

En mettant au point un outil de conception dédié aux prothèses, LimbForge accélère considérablement la prise en main du logiciel pour les professionnels de la santé et améliore le processus de fabrication des appareillages. L’association leur donne également les moyens de réaliser des prothèses sur mesure qui répondent aux spécificités culturelles.