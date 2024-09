Sur le papier, cette coopération tantôt publique/publique, tantôt publique/privée, paraît évidente. Dans les faits, elle n’est pas automatique. à Lille, la métropole la met en place dès que possible. Elle a aujourd’hui structuré sa donnée de sorte que ses élus puissent disposer d’un outil de pilotage d’indicateurs politiques du territoire tels que l’imperméabilisation des sols, la végétalisation de l’espace urbain, la protection de la ressource en eau, les îlots de chaleur, l’impact carbone d’un projet... Grâce à une mise en forme simple et compréhensible de tous, le pouvoir politique dispose dès lors de données objectives lui permettant de prendre ses décisions.

Pour générer ces outils, le service expertise BIM de la métropole s’appuie sur les données compilées dans Revit, pour la partie construction et génie civil ; tandis que certains bureaux d’études externes utilisent Civil 3D pour la conception d’infrastructure, et que l’équipe de coordination base son expertise sur la capacité de synthèse proposée par Navisworks... le tout étant complété par le scan des infrastructures existantes, notamment via des drones, pour que cartographie et topographie soient précises. En outre, dans une volonté de se montrer exhaustif sans générer d’infobésité, les services BIM de la MEL utilisent de plus en plus les capacités de connexion de la gamme Autodesk avec le Système d’Information Géographique (SIG). « L’interopérabilité entre nos solutions et celles d’éditeurs géographiques permet aux acteurs d’un projet de visualiser leur projet BIM sur la carte en 3D. La plus-value est immense », pousse Jérémy Fraissinet, responsable du secteur public français pour Autodesk.