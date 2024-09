Véritable outil d'aide à la décision, les bibliothèques produits BIM de Hager Group s'enrichissent de semaine en semaine. L'objectif de Frédéric Bastin à court et moyen terme ? Poursuivre la couverture catalogue du groupe et améliorer sa qualité grâce au retour de ses clients. Une boucle d'amélioration vertueuse, permise grâce à un décloisonnement des process de travail et une collaboration accrue entre les concepteurs, le service commercial, les clients et les consommateurs.

L’écosystème de Hager Group sera également au centre de ses futurs projets, les bureaux d’ingénierie et les intégrateurs Hager Group étant aussi leurs prescripteurs. « Pour être un acteur du BIM électrique il faut pouvoir agréger et partager les données. À ce jour, la plateforme de collaboration Autodesk Construction Cloud nous permet de simplifier les échanges en interne. Notre ambition est de pouvoir connecter notre écosystème grâce à cette plateforme, accélérer nos interactions et leur qualité et amplifier notre apport au BIM électrique » explique Frédéric Bastin. « La création d’un portail d’accès aux données BIM via APS nous permettrait de proposer une librairie d'objets BIM à intégrer à un projet en fonction de sa superficie, de sa nature (habitation, tertiaire, mixte...), de son standing et de son usage. » ajoute-il. Une solution qui simplifierait significativement la mise en route des projets.

L’amélioration de son écosystème ouvre également de nouvelles perspectives en lien avec le développement durable. « Si je me projette à deux ou trois ans, j'aimerais intégrer les solutions de Generative Design disponibles pour Revit afin de les implémenter pour aider nos clients à sélectionner l’architecture électrique qui aura le moins d'impact sur l'environnement durant toute la vie du bâtiment », indique Frédéric Bastin. « C'est à la fois un outil d’aide à la décision, mais également un argument de différenciation dans une industrie extrêmement concurrentielle. »