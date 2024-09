À Toulouse, le groupe scolaire Germaine-Tillion d’une surface d’environ 4 000 m2 regroupant une école maternelle, élémentaire, et un centre de loisirs pouvant accueillir 600 enfants fait école en embarquant tous les intervenants du projet en BIM.

Soutenu par le PTNB, c’est le premier chantier public en Occitanie entièrement développé en BIM, de la conception à la construction. Sa maintenance ultérieure sera également assurée grâce à son jumeau numérique.

Dès le démarrage du projet, la Métropole de Toulouse a décidé d'accompagner les entreprises partenaires dans leur passage au BIM, en les soutenant notamment dans leurs efforts de formation, d'acquisition de nouveaux outils informatiques et de décloisonnement des tâches en s’appuyant entre autres sur les aides du PTNB et sur la FFB locale. Le bilan largement positif de cette opération - engagements financiers tenus, planning de livraison respecté, montée en puissance de tous les acteurs, prise en compte des facteurs écologiques - a décidé la Mairie de Toulouse à imposer désormais le BIM pour la conception et la réalisation de toutes les nouvelles écoles.

Pierre Bonnard, architecte et fondateur de l'agence IDP Architectes, très impliqué localement au niveau du BIM et Émilie Tourret, BIM Manager de Toulouse Métropole, reviennent en détails sur ce projet, et les raisons qui en ont fait le premier projet de taille moyenne à être récompensé par le prestigieux BIM d'Or.