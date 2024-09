Le BIM, nouvel eldorado du Groupe Legendre

Le BIM sert d’abord durant la phase de conception du métro : les équipes de maîtrise d’oeuvre collaborent autour des modèles issus de Revit. « Les logiciels d’Autodesk occupent une place prépondérante au sein du groupe. Revit est notre outil de production principal au quotidien », souligne Julien Benoit. La maquette numérique permet notamment l’organisation des échanges sur la construction du garage-atelier des rames du futur métro, ainsi que la réalisation des plans de coffrage et de ferraillage. Les logiciels sont ensuite utilisés par les entreprises en phase chantier, une première pour un projet de cette ampleur. « Nous avons utilisé intensivement l’openBIM et le format IFC pour la collaboration : nos sous-traitants charpentes, bois et métal ont produit des maquettes dans ce format interopérable pour intégration dans nos modèles. C’est une solution très efficace », s’enthousiasme le BIM Manager.