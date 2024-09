Chez BALAS : le BIM au service de l’exigence opérationnelle

L’apprentissage est dans son ADN. Depuis plus de deux siècles, le Groupe BALAS a fait de la transmission de savoir-faire combinée à l’assimilation de compétences nouvelles sa marque de fabrique. Spécialisé dans l’installation et la maintenance de réseaux de plomberie, de chauffage, d’équipements de génie climatique et de couverture, cette ETI francilienne riche de 800 collaborateurs a intégré le BIM à sa palette de compétences à l’occasion de la construction d’un immeuble parisien de 14 700 m² en R+8, réalisé pour le compte d’Altarea-Cogedim. «La maîtrise de la modélisation 3D permet de réaliser la maquette numérique d’un projet et d’y associer le processus BIM pour la conception, la construction et l’exploitation des ouvrages de manière beaucoup plus fiable, plus rapide et à coûts mieux maîtrisés. Ce changement offre une formidable opportunité pour repositionner nos expertises, d’une part ; faire muter nos métiers, d’autre part ; et dynamiser notre secteur d’activité. Il s’agit aujourd’hui d’un vecteur important de création de valeur pour BALAS», explique Cyril Pietrement, directeur de l’ingénierie chez BALAS. Ainsi, l’entreprise a-t-elle pris un soin particulier à ce que sa période de transition numérique respecte les valeurs qui sont les siennes. «Nous avons au sein du groupe une tradition de transmission par l’apprentissage», précise Cyril Pietrement. «La numérisation de nos métiers est une étape essentielle qui ne doit pas lui porter ombrage mais au contraire la nourrir et la renforcer», insiste-t-il.

Tel que mené, ce chantier parisien dont les études ont débuté en septembre 2015, a permis une évolution des méthodes de travail, où les équipes sont conduites à échanger en amont, dans le calme des bureaux, et apprendre à travailler davantage entre corps d’état dans le cadre d’un processus beaucoup plus collaboratif.