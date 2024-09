L'EuroAirport a commencé à utiliser la fonctionnalité de résolution des problèmes d'Autodesk Build dans le cadre d'un projet pilote portant sur les contrôles de maintenance de 80 espaces sanitaires de l'aéroport en vue d’améliorer la qualité de service aux passagers. Chaque espace compte plusieurs cabinets et lavabos. Auparavant, l'équipe de l'EuroAirport inspectait ces biens individuels en binôme : un membre de l'équipe utilisant des formulaires papier pour enregistrer l'inspection, et un autre membre de l'équipe prenant des photos.

La méthode traditionnelle de relevés terrains pour les blocs sanitaires nécessitait cette présence pendant une demi-journée, suivie d'une journée supplémentaire avec une personne pour la ressaisie manuelle au bureau. Ce processus était essentiel pour relier les plans, les photos et la création des DI sur le logiciel de maintenance et impliquait le téléchargement de photos de leurs appareils vers le serveur, puis l'échange des actions et et étapes suivantes par courrier électronique avec les opérateurs de maintenance.

Il est important de mentionner que les éventuelles erreurs de ressaisie pouvaient prolonger les délais de traitement.

Au total, ce projet aurait pu prendre six mois à un employé à temps plein, mais grâce à Autodesk Build, un seul employé peut désormais inspecter une salle de bain en seulement quatre heures. Cela signifie que l'équipe a économisé plus de 900 heures de travail pour cette activité clé.

Ici, l’essai de Build n’a pas pris plus de trois mois avant de prouver son efficacité. “De 4 jours à deux personnes pour la caractérisation d’un bloc de sanitaire, on est passé à une durée de deux à trois heures !” assure Grégory qui pointe également la facilité de stocker et gérer dans un environnement commun l’ensemble des données d’un projet depuis sa conception jusqu’à sa réalisation.

”Si l’on y pense bien, cette optimisation a non seulement réduit la durée d’inspection, mais elle a également amélioré considérablement notre efficacité opérationnelle !”, conclut-il.

Les modèles numériques 3D des bâtiments, dans lesquels chaque élément, de la porte à l'ampoule, en passant par le carrelage et la robinetterie, est caractérisé par sa fiche technique, sont accessibles à tous. Le travail des équipes de repérage, comme celui des équipes de maintenance, est grandement facilité par cet outil de repérage interactif, car le repérage et la compréhension passent par la visualisation.

"Avec une plateforme intégrée comme celle-ci, il n'y a pas besoin de solutions d'import-export. Il n'est pas nécessaire d'installer Navisworks sur chaque poste de travail des utilisateurs. Nous pouvons même utiliser Autodesk Build en mode déconnecté", précise Stéphane Jean-François, dont la documentation de la bibliothèque est mise à jour en temps réel.

D'un point de vue pratique, l'outil permet de placer une pastille de couleur pour caractériser les "problèmes" associés à une photo dans le modèle 3D ou 2D, ce qui est désormais la caractéristique la plus utilisée par les équipes d'audit chargées d'établir les lots de maintenance.

“Avec ces points de repère dans l’espace, on caractérise immédiatement le besoin. C’est important pour le chiffrage et l’efficacité d’intervention des équipes de maintenance”, détaille Grégory.

La gestion de toutes les données d'un projet dans un environnement commun, de sa conception à son achèvement, a transformé la façon dont l’EuroAiport réalise les projets de maintenance. "Même si nous n'en sommes qu'au début de l'adoption d'Autodesk Build, pour rien au monde je ne reviendrais à nos anciennes méthodes de travail", affirme Gregory.