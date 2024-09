L'un des objectifs de la conception et de la construction de ce bâtiment de verre mixte et évolutif situé à Göteborg était de contribuer à l'amélioration de la biodiversité et du microclimat local, en choisissant des solutions technologiques éco-énergétiques.

Ce bâtiment qui constitue une véritable prouesse en termes de complexité, de tout-numérique et d'ambitions environnementales a pu voir le jour grâce à la mobilisation d'équipes internationales, qui ont collaboré en BIM en simultané sur le même modèle dans le Cloud. Certifié LEED, ce projet a d'ailleurs été récompensé par un BIM d'argent dans sa catégorie ; Erik Giudice, architecte fondateur d'EGA, nous en dévoile les coulisses.