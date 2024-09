Le Conservatoire de musique Frédéric Chopin à Paris a été rénové en utilisant le BIM afin de répondre aux enjeux du réchauffement climatique et aux objectifs de la Ville de Paris en matière de limitation de l'empreinte carbone et de protection de l'environnement. Le site du conservatoire était enclavé et contraint, entouré d'immeubles de 15 étages. L'objectif était de restaurer le bâtiment et de retrouver une image plus en accord avec les besoins urbains de notre époque.

Les architectes ont utilisé le BIM afin de mieux comprendre l'histoire du bâtiment et ils ont utilisé Revit dès la phase concours.



Le projet a pris en compte des aspects tels que l'apport de ventilation naturelle, la création d'un îlot de fraîcheur et l'agriculture urbaine. Des bacs hors sol de végétaux ont été utilisés pour apporter de la fraîcheur à l'intérieur de l'îlot. Et dans une volonté de réduire au maximum l’empreinte carbone, des matériaux ont été récupérés sur site, et réutilisés dans la rénovation.

Le BIM a favorisé une parfaite interaction entre tous les corps d'état et a permis d'apporter des solutions aux importantes contraintes architecturales. Pendant toute la phase de conception, les architectes ont travaillé avec Revit, permettant ainsi d’identifier, d'analyser et de résoudre l’ensemble des contraintes, et d'éliminer tous les points de blocage.

Le projet a été réalisé avec l'engagement et le savoir-faire de l'équipe des Architectes de WRA + Ithaques + MAARU. Vladimir Doray, architecte associé, Eric de Melo, architecte, ainsi qu'Antonio Ribeiro, chef de chantier chez CBC Services et Magali Guyon de la maîtrise d’ouvrage de la Ville de Paris nous dévoilent les coulisses de ce projet vertueux et exemplaire.