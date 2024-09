Les modes de vie et les attentes des futurs propriétaires changent. Ils souhaitent davantage de personnalisation, de durabilité et de confort. Dans cette perspective, Bouygues Immobilier repense sa démarche logement pour permettre aux futurs acquéreurs de personnaliser leurs logements en fonction de leurs besoins, afin qu’ils soient plus fonctionnels, pratiques et agréables. Les matériaux utilisés ont été sélectionnés pour leur plus faible empreinte carbone, tandis que les espaces extérieurs communs seront conçus avec le concours d’un paysagiste et d’un écologue, pour favoriser la biodiversité et le retour de la nature en ville.

Cette nouvelle stratégie chère à Bernard Mounier, Président de Bouygues Immobilier, s’attache à anticiper les nouvelles tendances de la société et imaginer les nouvelles façons de vivre pour les habitants de demain, à savoir des logements plus économes en ressources et énergie. Le BIM et notamment Revit y jouent un rôle central pour « industrialiser » la conception, réduire l’empreinte carbone et la consommation énergétique. L’objectif pour Bouygues Immobilier est de réduire de 28% ses émissions de CO2 d’ici à 2030.