Dès 2018, l'agence AIA Life Designers remporte le concours de la reconstruction du CHU de Caen grâce à un projet visionnaire : une architecture et un urbanisme favorables à la santé, pensés afin de répondre aux besoins des patients et du personnel soignant.

Ce projet ambitieux de 110 000m2, conçu en collaboration entre les équipes médicales et les architectes, consiste en la construction de bâtiments dédiés à la biologie, la logistique, et à l'administration, ainsi qu'à des espaces médico-techniques et d'hospitalisation. VINCI Construction a pris en charge l'une des tranches de sa construction, incluant le gros œuvre et les corps d'état architecturaux. Le BIM s’est imposé de suite dès la conception comme la pierre angulaire de l’innovation dans ce projet qui comprend non seulement la construction de l’ensemble, mais également son exploitation et sa maintenance futures.

Afin de mener à bien ce projet, les équipes projets et chantier ont adopté les solutions d’Autodesk incluant Revit pour les corps d'états architecturaux et l'exécution, Twinmotion for Revit pour la visualisation, Robot Structural Analysis pour la partie structure, Navisworks pour la coordination et enfin Civil 3D pour la partie VRD.

Le défi ne se limite pas à la technique : construire à côté d’un CHU en activité exige des solutions ingénieuses pour relier les structures existantes sans perturber le quotidien et les missions de l’hôpital existant.

Lauréat d'un prestigieux BIM d'argent dans sa catégorie en 2023 pour ses nombreuses qualités, le projet sera livré avec un Dossier des Ouvrages Exécutés complet, consolidant toutes les maquettes des différents corps d'états techniques afin de failiter la maintenance future de ce gigantesque équipement. Une aventure professionnelle intense et enrichissante pour les différents acteurs de ce projet, Clotilde Vannson – BIM Manager chez AIA Life Designers, Laurent Prost – Directeur de projet et Architecte chez AIA Life Designers, Guillaume Ledebt – Responsable service plans et patrimoine au CHU de Caen et Edouard Leroux – Responsable BIM chez VINCI Construction qui évoquent dans cette vidéo l'impact du BIM sur un projet hospitalier d'une telle ampleur.