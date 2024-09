Grâce à cette organisation, une réelle dynamique de conception d’équipe s’est mise en place pendant le confinement. Les architectes de cette équipe, même répartis entre la France (Paris et province), l’Italie et l’Espagne, ont réussi à se fédérer autour du projet, répondre aux besoins decontinuité de production et éviter ainsi l’isolement.

Il a même été possible de travailler via une connexion 4G de téléphone en Espagne ! Cela a également permis de mettre en place et de favoriser une nouvelle culture du télétravail qui n’existait pas du tout à l’agence. Certains salariés continuent d’ailleurs aujourd’hui de travailler à distance.

L’évolution et la démarche pro-active des collaborateurs sont également favorisées car ils ont accès à l’ensemble du projet, non cantonnés à une seule tâche, et ont donc plus de liberté d’intervention et de proposition.

Grâce à l’utilisation de BIM Collaborate Pro, les échanges ont été grandement facilités, les discussions possibles notamment en couplant BIMCollaborate Pro avec des outils de visioconférence et ce malgré l’éloignement et la qualité variable des connexions internet.

Les bénéfices furent réels et nombreux, notamment le décloisonnement des tâches et l’épanouissement des collaborateurs, une agréable surprise donc pour l’agence.