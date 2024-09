Découvrez le Centre Aquatique et son Franchissement, un équipement sportif réalisé à Saint-Denis qui accueillera dès 2025 le grand public et des compétitions nationales et internationales. Prouesse constructive impressionnante en bois, acier et béton ; geste architectural puissant et sensible, il a été conçu par les agences d’architecture Venhoeven CS et Ateliers 2/3/4/, et construit par Bouygues Bâtiment Ile-de-France, pour la Métropole du Grand Paris.

Afin de relever tous les défis inhérents à sa construction tels que le franchissement piéton qui le relie au Stade de France, les aspects environnementaux, constructifs et de délais, il a été développé en processus BIM intégral. La diversité des technologies utilisées parmi lesquelles Revit et BIM 360 Design, a nécessité l’utilisation d’un standard ouvert openBIM, facilitant ainsi tous les échanges entre les parties prenantes du projet. Une fois terminé, son exploitation et sa maintenance seront gérées par le biais d’un jumeau numérique développé en collaboration avec la société Dalkia, ce qui permettra d’optimiser son coût global de fonctionnement et son utilisation.