Ce projet urbain de taille va changer la physionomie et le fonctionnement de la gare de Lyon Part-Dieu et de son quartier d’affaires. Ce lieu central de la vie économique de Lyon est en pleine mutation pour répondre aux attentes de notre époque. Ce chantier hors normes a été rendu possible grâce au processus BIM.

Pour assurer la coordination entre les différents acteurs du projet, une charte BIM a été établie. L’interopérabilité openBIM et native, a permis non seulement la fluidité des échanges, mais également le partage de plus de 150 maquettes BIM, et la détection en amont de conflits qui auraient pu apparaître en cours d’exécution. Ce véritable patrimoine numérique sera maintenu et développé afin d’assurer une gestion, une exploitation et une maintenance du site dans les années futures.

Henri Vignoles, Pilote déploiement trajectoire BIM chez SNCF Gares et Connexions, Delphine Lacroix de la SPL Lyon Part-Dieu, Directrice du projet urbain, Valérie Gallet, Directrice Générale filiale bâtiment EGIS, et enfin Denis Planus, Directeur des projets chez VINCI Construction France reviennent pour nous sur cette aventure de la collaboration et du BIM, qui a remporté un BIM d’argent dans la catégorie des grands projets d’infrastructure.