Le BIM permet aux équipes d’Ideal Standard International de partager des informations sur leurs produits, comme les caractéristiques, les instructions d’installation, les conditions de garantie, les procédures de maintenance, les matériaux utilisés ou encore le coût, dans des formats directement exploitables par leurs clients. Les livrables au format COBie sont incorporés aux produits via Autodesk Revit ou via des objets IFC générés directement dans Autodesk Inventor. Cette compatibilité totale entre Autodesk Inventor et les processus BIM est très appréciée chez Ideal Standard. Les données de produit sont accessibles en tout lieu et à tout moment, ce qui facilite grandement la collaboration et la communication avec toutes les parties prenantes. Au final, l’entreprise est capable d’optimiser le cycle de vie des produits en accélérant le processus de validation. Toute modification liée au coût, à la conception ou à la conformité réglementaire peut être apportée très rapidement, ce qui permet à Ideal Standard d’adapter ses réponses aux appels d’offre de manière flexible et réactive, sans pour autant compromettre la qualité de ses produits.

L’utilisation d’objets 3D au sein d’un environnement virtuel permet également de réduire le nombre de conflits et d’erreurs jusqu’alors indétectables dans les modèles 2D. Ideal Standard International n’hésite pas à impliquer ses clients dans le processus de conception et de visualisation des produits. Les salles de bains finalisées sont ainsi idéalement agencées et respectent le cahier des charges initial en termes de vision, de budget et de délai de livraison. Le travail en environnement virtuel offre un autre avantage : chaque intervenant du projet a la possibilité d’identifier les contraintes liées aux éléments de structure et de tuyauterie. L’agencement peut ainsi être optimisé afin de réduire les risques et d’exploiter au mieux les ressources matérielles.

En combinant Autodesk Inventor et Revit, Ideal Standard International est en mesure d'améliorer l'accessibilité de ses données pour ses clients. Ces derniers bénéficient dès lors d'une meilleure visibilité sur leurs projets, notamment pour l'approvisionnement en matériaux. Les entreprises de construction peuvent établir leurs commandes de produits en toute simplicité, mieux prévoir les coûts et les quantités, et anticiper les dates de livraison. Toutes ces informations concernant l'approvisionnement et la logistique permettent de rationaliser les projets et de limiter les risques. Aujourd'hui, les fabricants peuvent aider leurs clients à composer avec les contraintes des sites de construction et à optimiser les ressources matérielles. Cet exemple illustre la valeur ajoutée que des fabricants comme Ideal Standard peuvent apporter aux projets. Les produits livrés sont bien plus que de simples objets de bibliothèque, et offrent une réelle différenciation sur le marché.

« Il est essentiel que les fabricants avec qui nous travaillons maîtrisent le BIM et soient capables de collaborer efficacement avec nous », déclare Mike Beckett, Directeur de Hill Partnerships, l'une des plus grandes sociétés de construction immobilière au Royaume-Uni. « Grâce à ses processus BIM, Ideal Standard fait preuve d'une plus grande flexibilité, ce qui lui confère un avantage concurrentiel certain. »

Les rendus réalistes générés dans le cadre de ces processus encouragent les interactions entre Ideal Standard International et ses clients. En s'immergeant complètement dans les modèles, ces derniers peuvent apprécier l'esthétique et la qualité des produits en contexte, et se projeter dans la conception virtuelle. En proposant des livrables de cette qualité, l'entreprise bénéficie bien évidemment d'un avantage concurrentiel. Mais elle en fait également profiter ses clients, qui peuvent à leur tour proposer des rendus saisissants dans le cadre de leurs propres présentations commerciales. Lee Jones explique : « Des modèles haute qualité, des rendus immersifs et une connaissance parfaite du BIM. C'est sur cette base que nos équipes de ventes et spécifications construisent leur succès depuis un an. Nous ne pourrions plus nous en passer. »

Ideal Standard a bien conscience que l'intégration du BIM n'est qu'un des nombreux facteurs qui bouleversent le secteur de la fabrication. D'autres opportunités, comme la personnalisation des salles de bain et des produits, commencent également à émerger. En reliant les spécifications d'origine et les règles d'ingénierie aux objets via Inventor et Revit, les fabricants pourront non seulement accélérer le processus de conception, mais également faire face à ces nouvelles demandes de personnalisation et d'individualisation.