Le BIM apporte sa pierre à Cardinal Edifice

Pour la réalisation de ce chantier, dont le montant s’élève à près de 20 millions d’euros, et pour le déploiement du BIM au sein des différents services de l’entreprise Cardinal Edifice a fait l’acquisition de 8 licences Revit. « Le temps de formation initial sur le logiciel est de 3 jours mais on découvre tous les jours de nouvelles fonctionnalités. En fait, les possibilités sont énormes. Tout dépend des paramètres que l’on veut intégrer. C’est un outil qu’il faut apprivoiser au fil du chantier. Avec le BIM, c’est un peu comme avec notre crayon à l’époque, on apprend de nos erreurs… sauf qu’ici on peut les corriger plus en amont », analyse Thierry Lomenech. Aussi, pour être efficace, le processus de décision doit entièrement être repensé. « À partir du moment où l’on met de l’intelligence dans une maquette, il faut absolument dépasser la notion de propriété de l’objet », soutient le directeur du développement opérationnel de Cardinal Edifice. « On entre là dans une dimension beaucoup plus collaborative. Cela bouscule certes les relations avec le maître d’ouvrage et les sous-traitants, mais également avec notre propre direction qui peut croire à une dilution du savoir-faire d’ingénierie de l’entreprise à l’extérieur de l’entreprise. Or, si cette façon de procéder n’est pas habituelle pour nous, une acceptation plus transversale de la coordination permet à tous les acteurs une appropriation enrichissante pour la qualité des travaux », argumente-t-il.

Cette première synthèse BIM réalisée par Cardinal Edifice pour le CHU de Rennes, se poursuit par la fourniture d’une maquette DOE exploitable en maintenance conforme aux exigences du Maître d’Ouvrage. Elle doit appeler à présent d’autres réalisations comme le chantier de l’Institut Mines Telecom sur le plateau de Saclay en phase de démarrage. « Les services études de prix, budget et méthode doivent prochainement intégrer le BIM à leur façon de travailler, le service Structure est quant à lui déjà opérationnel », explique Thierry Lomenech. Les équipes formées à la modélisation 3D doivent doubler puis tripler dans l’année à venir au sein du groupe. « La raison première pour laquelle nous avons intégré le BIM se trouve d’abord dans la volonté de monter en compétence de nos collaborateurs, et d’une optimisation de nos organisations », poursuit le directeur du développement opérationnel. « La transition numérique offre la possibilité d’attirer vers une ETI comme la nôtre de nouveaux talents, tout en développant au-delà de la région Bretagne, la crédibilité du groupe. »

Parce que certains marchés en France exigent désormais la maîtrise du BIM, Cardinal Edifice voit désormais s’ouvrir des perspectives nouvelles. La première : renforcer le gain de productivité grâce à l’utilisation de techniques d’automatisation comme Dynamo. La seconde : appliquer les méthodes et processus BIM de la construction de bâtiments aux infrastructures avec la récente intégration de Cardinal au groupe NGE. Et pourquoi pas passer à la réalité virtuelle et augmentée qui est en pleine explosion dans de nombreux domaines technologiques sur lesquelles Autodesk a une très forte implication, ou encore aller vers l’utilisation de la fabrication additive qui fera son apparition sur les chantiers de demain.