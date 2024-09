Pour parvenir à ces résultats, Brioche Pasquier utilise la collection Autodesk Design & Manufacturing. Pour la partie collaborative des projets, c’est Vault, un logiciel-outil d’organisation, de gestion et de suivi des données qui est privilégié. Une solution précieuse de simulation et de documentation technique qui vient en appui des équipes pour les aider dans leurs prises de décision. « Cette solution est couplée à Inventor que nous utilisons pour la conception 3D de nos machines et leur implantation », appuie Freddy Papin. AutoCAD, Navisworks, Recap, « qui permet de scanner en 3D nos sites existants afin d’intégrer leurs données à la maquette numérique ». Factory Design Utilities et Revit complètent le dispositif pour l'implantation d'usines, et la création du jumeau numérique des usines en tant que bâtiment, intégrant ainsi les modélisations dans le processus BIM. « Nous utilisons l’ensemble de cette collection de solutions. Pour autant, il nous est important de constater que les formats de fichiers Autodesk sont interopérables avec les formats d’autres éditeurs que peuvent utiliser nos partenaires », précise Freddy Papin. Dans un souci de positionner ses sites de production au plus près de sa clientèle, Brioche Pasquier exploite des unités industrielles éloignées les unes des autres... ce qui n’est pas sans engendrer certaines obligations, telles que le positionnement d’un service technique spécialisé au sein de chaque usine.