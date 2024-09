Boll und Partner : BIM, drones et modélisation 3D

En plus des logiciels 3D, l’entreprise fait appel à une autre innovation technologique. « Nous utilisons deux drones, qui nous permettent d’avoir rapidement un aperçu du chantier. C’est tout simplement beaucoup plus rapide que de se rendre sur place pour prendre une grande quantité de photos », explique M. Münzner. Les ingénieurs transfèrent les informations fournies par les drones sous forme d’orthophotographies (des représentations à plat et à l’échelle, comme sur une image satellite) ou par le biais d’un modèle 3D directement sur Civil 3D ; tout cela sert ensuite de base à l’élaboration des plans. On visualise ainsi les véritables tracés des routes, les entrées des maisons et les plaques d’égout – en un mot, tout ce qui doit être pris en compte en vue de dresser les plans. Le modèle est ensuite transmis sur Infraworks 360 pour un traitement ultérieur. Boll und Partner travaille actuellement sur un projet qui implique de construire une route fédérale à travers une vallée alluviale hautement sensible pour des questions de protection de la nature. « En survolant le futur chantier pendant un quart d’heure, nous avons rassemblé toutes les données nécessaires, ce qui aurait autrement nécessité un travail d’enquête d’une semaine », avance encore M. Münzner. Les planificateurs ont créé un modèle sur Infraworks et ils ont même pu coordonner les différentes phases de la construction à l’aide de cette solution Autodesk. Il a ainsi été possible d’expliquer à l’avance et avec précision que les zones devaient être protégées au maximum. Les visualisations Infraworks sont particulièrement utiles en réunion pour une planification plus poussée, car il est possible d’en extraire toutes les informations nécessaires. « Avec Infraworks, nous constatons en particulier que nous visualisons rapidement les changements et que nous pouvons les partager avec d’autres acteurs du projet. D’une part le logiciel constitue un atout énorme pour notre flux de travail, et d’autre part il simplifie la communication avec les maîtres d’oeuvre et les architectes – ce qui conduit de fil en aiguille à un meilleur résultat global », souligne M. Münzner.