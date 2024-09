BIM Cloisons ouvre la voie du BIM aux TPE et PME

Pour parvenir à ce degré de finesse dans l’analyse et l’anticipation, Karim Boureguig constitue depuis de nombreuses années une base de données qui alimente aujourd’hui sa solution logicielle. «C’était bien avant que l’on parle de BIM, mais j’ai toujours pensé que cette bibliothèque pourrait avoir une utilité supérieure à un seul usage par mon entreprise», insistet- il. Riche à ce jour de plus de 8000 références de systèmes Siniat, contenant chacune une centaine de données techniques, et 3000 références de matériaux, cette base de données est mise à disposition des TPE et PME via Revit ce qui leur permet d’évaluer exactement leur besoin, en termes de contraintes chantier, de dimension, ou de critère technique, avant de passer commande auprès de leur négociant en matériaux. «L’économie sur le temps de pose est réelle, même si elle assez difficile à déterminer avec précision puisqu’elle dépend, et ce n’est pas le seul aspect, notamment du plâtrier lui-même», avance Karim Boureguig qui précise aussitôt qu’il connaît en revanche l’économie générée à l’achat. «Nous savons cette économie de 3% au bénéfice de l’entreprise. Les informations fournies le rendent à même de se montrer plus pointu dans sa commande, comme dans sa gestion de stock qu’il peut placer au plus près du lieu de pose grâce un système de code-barres généré par Siniat sur la base de la maquette numérique et de la commande.» Une économie qui bénéficie également à la gestion des déchets qui s’en trouve réduite... Autant dire que sur les 110 000m² de cloisons et contre-cloisons que comporte le chantier du nouvel hôpital d’Ajaccio, les professionnels ont vite fait leur compte pour adopter la solution proposée par BIM Cloisons.

De fait, le travail de l’entreprise Iséroise consiste notamment aujourd’hui à développer sa base de données qui ne cesse de s’enrichir à mesure que les industriels innovent et que les normes évoluent. Outre cette activité d’accompagnement des entreprises dans leur démarche BIM en installant des logiciels développés sur la base de Revit, la formation à leur usage, et l’assistance, l’entreprise de Karim Boureguig joue également le rôle de bureau d’études BIM. Elle propose ainsi, pour les plus petites structures qui n’ont pas de bureau d’études ou qui n’ont pas encore osé franchir le pas, de fabriquer leur maquette numérique de sorte qu’elles puissent répondre aux appels d’offre ayant cette exigence. Une manière de promouvoir la profession de plaquiste en lui conférant, vis-à-vis des autres prestataires, une valeur-ajoutée technique trop ignorée jusqu’ici. Parallèlement, la démarche permet de démocratiser de façon lente et souple la modélisation 3D auprès des TPE et PME. En un sens, de décloisonner le BIM.