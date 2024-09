L'objectif d'Automata : démocratiser la robotique

Automata réalise actuellement des essais sur un nouveau produit qui devrait être lancé très prochainement et pour lequel l’entreprise a déjà reçu des commandes. Afin de favoriser le développement d’autres produits, et de poursuivre les améliorations de son robot phare Eva, la start-up prévoit de renforcer ses effectifs et d’augmenter le nombre de ses licences Autodesk. Un processus simple et rapide car Fusion 360 basé sur le cloud bénéficie d’un modèle de paiement mensuel.

À l’avenir, Automata envisage d’utiliser la connectivité IoT (Internet des objets) pour doper les performances de son robot. Les clients auront ainsi la possibilité de télécharger gratuitement des mises à jour logicielles. Par ailleurs, de nouvelles fonctionnalités pourront être ajoutées, comme la vision et la prise de décision.

« Le but ultime d’Automata est de sensibiliser un plus large public à la simplicité d’utilisation des robots, afin qu’ils soient considérés comme des outils essentiels du quotidien. Nous travaillons déjà sur de nouveaux prototypes et logiciels pour rendre nos robots plus intuitifs et développer nos activités. Tout l’intérêt d’un logiciel basé sur le cloud comme Fusion 360 est qu’il nous permet d’accroître rapidement et facilement notre capacité de développement des produits », conclut Mostafa Elsayed.