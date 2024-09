Lorsque Genève Aéroport décide de remplacer l’ancien bâtiment des années 70 par un terminal à énergie positive, afin de réduire son empreinte carbone et ancrer résolument l’aéroport dans la dimension internationale de Genève, Ingérop gère et mène à bien le projet entièrement en BIM.

Le nouveau bâtiment, de 20m par 20m et 500m de long est un projet extrêmement complexe. L’afflux des passagers et des bagages en toute sécurité doit être maintenu tout au long de la construction. Dès les phases amont du projet, 80 maquettes BIM permettent d’étudier toutes les contraintes du projet, d’échanger avec toutes les parties prenantes, relever toutes les incohérences entre les plans et la réalité du chantier, et préparer une maintenance optimisée.

Tour de piste de cette réussite avec Claude Vian, Chef département grands projets Genève Aéroport, Pierre-Alexandre Cot, Directeur du département Structures d’Ingérop, et Nazim Bekkouche, BIM Manager sur le projet de Genève Aéroport d’Ingérop.