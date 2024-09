Le projet d’un nouveau quartier à Longpont-sur-Orge comprenant 340 logements englobait les trois dimensions : territoire (TIM), ville et quartier (CIM), bâtiment (BIM). La démarche TIM CIM BIM créée et adoptée par l’agence A26 a permis de remettre l’usager au cœur du projet dès sa conception, grâce à la co-concertation, jusqu’à la prise de décision finale, grâce à l’immersion dans les projets proposés. La concertation interactive avec les habitants et le niveau de détail de la maquette BIM ont constitué des leviers d’acceptation d’une efficacité rare. Le socle numérique créé sera exploité tout au long de la construction et de la vie du quartier. Le projet, qui a fédéré collectivité, usagers et bailleur, a été récompensé par un BIM d’argent, qui vient souligner une opération pilote exemplaire.

Retour sur cette réussite avec Lionel Blancard de Léry, fondateur d’A26, Alain Lamour, maire de Longpont-sur-Orge, et Damien David, BIM Manager.