En el desierto de Mojave, al sur de California, el crecimiento de la población de cuervos, que se alimentan de crías de tortuga, supone un reto para la protección de este reptil.

Hardshell Labs ha desarrollado una solución: una tortuga artificial impresa en 3D, del tamaño de una cría, que atrae a las aves para luego disuadirlas con una carga de antranilato de metilo, más comúnmente conocido como aromatizante de uva.

Los estudios preliminares muestran que funciona, pues se ha registrado una reducción del 46 % en el retorno de los cuervos. Hardshell Labs ha recibido una subvención de la National Science Foundation y un premio Roosevelt Genius para continuar su trabajo.

En el desierto de Mojave, al sur de California, la población de cuervos ha crecido considerablemente gracias al fácil acceso a fuentes de alimentos y agua que propicia el desarrollo humano. Básicamente, los seres humanos cubren las necesidades de los cuervos: por un lado, la basura y los animales atropellados son sus fuentes de alimentos; por otro, el riego, la escorrentía de agua, lagos y los embalses artificiales les proporcionan agua; y, por último, los edificios, los polos de energía y las vallas publicitarias les proporcionan lugares donde anidar y refugiarse.

Los cuervos son en realidad una especie invasora en el desierto y, a medida que aumenta su población, también aumenta su necesidad de nuevas fuentes de alimentos. El enorme aumento de los cuervos ha diezmado la población de tortugas del desierto, que ahora corre el riesgo de extinguirse. Por desgracia, los cuervos se alimentan de crías de tortuga y ejemplares jóvenes, dado que sus caparazones todavía son demasiado blandos y no ofrecen protección contra los picos de los cuervos hambrientos.

¿Qué se puede hacer para proteger a estos importantes reptiles? Tim Shields, biólogo de protección, y el ingeniero Frank Guercio, encontraron una respuesta: tortugas artificiales.

Shields y Guercio trabajan para Hardshell Labs, de Joshua Tree, en California. Con Autodesk Fusion 360, han diseñado e imprimido tortugas artificiales en 3D, un dispositivo que utiliza la tecnología con fines de protección e imita el caparazón de una tortuga real. En el interior de estos caparazones se esconde algo que los pájaros odian: el antranilato de metilo, más comúnmente conocido como aromatizante de uva. Cuando el pico del cuervo golpea la tortuga artificial un acelerómetro activa el dispositivo para liberar una rápida ráfaga del químico y disuadir así al cuervo de provocar más daños. Shields y Guercio lo llaman "estímulo de aversión"; la idea es que, si suficientes cuervos pasan por la experiencia de picotear una tortuga artificial, dejarán de suponer un peligro para las tortugas reales. Los estudios preliminares muestran que este método funciona.

[Transcripción del vídeo]

Tim Shields, biólogo de protección, Hardshell Labs: Siempre he sabido que quería ser herpetólogo de campo. Cuando tenía 14 años encontré una tortuga. Una tortuga salvaje. Era la primera vez que veía una, y realmente me impactó. Acabé siendo biólogo e investigador de tortugas. Tras invertir 30 años en el mismo proyecto, cuyo objetivo es hacer un seguimiento de los cambios demográficos, sabemos que todos los cambios en la población han sido negativos.

[Shields señala un cartel sobre la tortuga del desierto y comienza a leerlo en voz alta.] "La zona natural tiene unas 200 tortugas por milla cuadrada". No las tiene. Me da mucha pena.

De inmediato, observamos que los cuervos mataban muchas crías de tortuga. Hay tantos cuervos y tan pocas tortugas ahora, que las probabilidades de que una tortuga joven llegue a West Mojave son bastante bajas. La relación matemática es bastante simple. Cuantos más humanos, más cuervos y, en consecuencia, menos tortugas. Durante años, mi tecnología para controlar a los cuervos consistió en perseguirles y tirarles piedras.

Tuvimos la idea de hacer una tortuga falsa, y luego conocí al iluminado de Frank Guercio, que tiene una mente increíblemente absorbente. Le di lo que necesitaba para fabricar una cría de tortuga falsa convincente y se puso en marcha.

Frank Guercio, ingeniero, Hardshell Labs: Si tuviera que describir el campo o el sector, supongo que podría definirlo como "tecnología de protección". Es algo nuevo. No existía antes. En mi trabajo con Tim hasta ahora, he fabricado tortugas, vehículos exploradores, engrasadores para huevos y láseres. He fabricado tortugas de diferentes tamaños y formas, y distintas especies. Estas cosas me encantan.

Si no estoy imprimiendo en 3D, resolviendo problemas o diseñando, no me encuentro a gusto. No puedo quedarme quieto. Si quiero que haya tortugas en el futuro, como diseñador, tengo que encontrar la solución.

Shields: Este proyecto se basa en generar un estímulo de aversión. Hay una sustancia química llamada antranilato de metilo, un aromatizante de uva artificial. Por algún motivo, el saborizante artificial de uva molesta mucho a las aves, incluidos los cuervos.

Guercio: La idea es que, en el interior de estos caparazones [Guercio sostienen dos caparazones de tortuga impresos en 3D] tenemos una vejiga.

Shields: Cuando picotean [el caparazón de tortuga artificial], un acelerómetro reconoce los golpes. Justamente cuando los cuervos picotean aquí, con todos los tejidos sensibles activados, se expulsa la sustancia. El pájaro sufrirá una experiencia bastante desagradable como para aprender a dejar a las tortugas en paz. Tenemos que tener cuidado con los cuervos, porque si descubren nuestro engaño, el juego se terminará. Por eso, siempre he intentado lograr la máxima precisión, buscando las crías falsas de tortuga más convincentes.

Guercio: Imprimimos con una resolución de aproximadamente 50 micrones o 1/500 de milímetro.

Shields: Se trata de un progreso sorprendente que nos impulsa a continuar. Es genial trabajar con gente obsesiva.

Guercio: Importar geometrías realmente complejas, como una forma orgánica, una tortuga, es algo muy difícil de hacer con cualquier programa del sector. Para producir específicamente una tortuga, se requieren muchos trabajos preliminares antes de poder empezar con la edición mecánica como un objeto. [Autodesk] Fusion 360 es una herramienta fantástica. En cuanto me familiaricé con los productos de Autodesk y pude acceder a ellos, el cambio fue enorme. Podemos crear estructuras dentro de la tortuga, lo que era casi imposible hace unos cinco años.

Shields: Si un cierto número de cuervos tienen la mala experiencia con una tortuga artificial, se reducirá la frecuencia de los ataques.

Guercio: Después de ver tortugas desmembradas, poder contraatacar fue realmente catártico. Siempre he sido un miembro de la comunidad de Mojave, es un lugar duro e implacable, pero aquí es donde me encontré a mí mismo. Estamos en un espacio donde dentro de tres meses habrá 100 impresoras, líneas de producción de filamentos, impresoras de resina, máquinas CNC y cortadores láser. Todo lo que se pueda usar para solucionar el problema. ¿Cuántos jóvenes tienen acceso aquí a una impresora 3D o una oportunidad para trabajar con la Oficina de Administración de Tierras o para salvar las tortugas? Aprovechar esta oportunidad de colaborar con Tim para salvar el mundo y las especies generando un efecto inmediato en mi entorno es solo el primer paso.

Shields: Pensamos que ya estamos teniendo un efecto positivo.

Guercio: Estamos casi en el punto de salida para aplicar también lo que estamos creando aquí a los problemas del resto del mundo.

Shields: La biología de protección es un esfuerzo bastante desesperado en general en este momento. Poder dar esperanza a la comunidad conservacionista es algo muy importante para mí personalmente.

Guercio: No hay nada más satisfactorio, nada mejor en el mundo, que ver que algo que has hecho ha dejado huella.