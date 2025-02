Sin embargo, lo que más destaca de New Tales from the Borderlands no son solo los personajes o sus historias, sino cómo se juega. A diferencia de los juegos tradicionales, donde se sigue una secuencia predeterminada de acontecimientos de principio a fin, en New Tales from the Borderlands los jugadores controlan las decisiones que toman los personajes, lo que determinará su destino.

Según Gearbox, cada elección de los jugadores puede afectar al desarrollo de la historia, a menudo de la forma más imprevista, con escenas profundas y envolventes, minijuegos y secuencias de recorrido libre. Al otorgar a los jugadores la capacidad de tomar decisiones que moldean los personajes, el entorno y los acontecimientos del juego, New Tales from the Borderlands los convierte en creadores.

Pero ¿qué hay de los verdaderos creadores del juego, los artistas 3D y los animadores que le dieron vida? Para crear un juego tan envolvente e interactivo, tuvieron que producir una enorme cantidad de contenido de alta calidad. Y para satisfacer la demanda del mercado de una nueva entrega de la serie Borderlands, tuvieron que producirlo a toda máquina. Un equipo de 15 animadores solo dispuso de dos años para producir 12 horas de juego cinemático, según Marion Guignolle, animadora principal de diseño técnico en Gearbox Studio Québec.

"Normalmente, se tarda de tres a cuatro años en producir tres horas", dice Guignolle, que añade que hay una razón por la que su equipo fue capaz de producir tanto contenido en tan poco tiempo: la automatización.