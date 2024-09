"For fire år siden satte vi os for at hjælpe design-, teknik- og projektteams med at nytænke udviklingen af mere bæredygtige byer og bydele over hele verden og samtidig maksimere investeringen. Autodesk deler vores mål om at skabe en sundere planet til gavn for alle og er i en unik position til hurtigere at kunne placere vores produkt i hænderne på planlægningsteams overalt. Dette er en vigtig milepæl for vores team og for dem, som har støttet os fra starten af."

– Håvard Haukeland, Spacemakers CEO og medstifter