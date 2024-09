Bleiben Sie rund um die Uhr mit Ihrer Lieferkette in Verbindung und greifen Sie jederzeit und überall auf die Informationen zu, die Ihre Stakeholder für die Angebotserstellung, die Beschaffung und Produktentwicklungsprozesse benötigen. Statt Dokumente per E-Mail zu senden, die möglicherweise verloren gehen könnten, können Sie Informationen direkt in Fusion Manage anfordern oder freigeben. Dynamische Arbeitsabläufe ermöglichen eine sichere Zusammenarbeit und den Zugriff auf Echtzeitdaten.