Sie können nun mehrere EPANET-Modelle oder -Dateien in ein InfoWorks WS Pro-Modell als Szenarien importieren. Dieses Update ermöglicht es Ihnen, INP-Dateien problemlos in InfoWorks WS Pro zu übertragen und so den Übergang zu InfoWorks WS Pro zu optimieren, wenn Sie Daten in anderen Tools wie WaterGEMS, InfoWater, Mike+ und EPANET erfasst haben.