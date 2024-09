Civil 3D-Konstrukteure können Entwürfe nun ganz einfach mit Hydraulikmodellierern austauschen. Exportieren Sie ein Abwasser- und Regenwasserkanalnetz in InfoWorks ICM, führen Sie Simulationen für das Netzmodell aus, und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor. Übertragen Sie anschließend diese Änderungen zurück in das Modell in Civil 3D, um den Planungs- und Entwurfsprozess zu optimieren.