Revit ist eine umfassende BIM-Software (Building Information Modeling) mit Werkzeugen für Architekturplanung, konstruktiven Ingenieurbau, Gebäudetechniksysteme (MEP, Mechanical, Electrical and Plumbing) und Bauausführung. Sie ermöglicht es Fachleuten, Bauprojekte in einer kollaborativen Umgebung zu erstellen, zu modellieren und zu dokumentieren.

Informed Design for Revit ist ein Zusatzmodul, das speziell zur Verbesserung von Autodesk Revit-Funktionen entwickelt wurde. Es bietet zusätzliche Funktionen, um auf Vorlagen für Bauprodukte zuzugreifen, sie anzupassen und nahtlos in Planungsdateien zu integrieren. Der Schwerpunkt von Informed Design for Revit liegt darauf, die Planungskommunikation zu optimieren und den Einsatz von herstellbaren Gebäudebauteilen im Revit-Arbeitsablauf zu erleichtern.