Zur Verwendung von Informed Design for Inventor müssen Benutzer über Inventor und Autodesk Docs verfügen, um einen nahtlosen cloudbasierten Datenaustausch nutzen und Vorlagen für Bauprodukte integrieren zu können. Informed Design for Revit ist zwar keine Voraussetzung, doch eine effektive Zusammenarbeit mit den an der Planung Beteiligten mithilfe von Informed Design for Revit, Inventor und Autodesk Docs ist für eine optimale Nutzung und Synchronisierung unerlässlich.