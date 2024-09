Ein Manufacturing Execution System (MES) ist eine Softwarelösung zur Automatisierung und Digitalisierung von Fertigungsprozessen. Verwalten, überwachen und verfolgen Sie die Umwandlung von Rohmaterialien in Endprodukte in Echtzeit. Erhalten Sie Einblicke in den Fertigungsablauf, um zu sehen, wie Sie die Leistung verbessern, Kosten senken und die Produktionseffizienz steigern können.