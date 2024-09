Verwalten Sie die enorme Menge an Entwurfsdaten in Civil 3D-Modellen in diesem Tool. Prüfen, validieren, exportieren und bearbeiten Sie Modelle auf einfache Weise. Die Navigationsfunktionen und Werkzeuge wurden verbessert, um die Verwaltung und Berichterstellung von benutzerdefinierten Eigenschaftsdaten effizienter zu gestalten.