Die Lizenz für Tandem for AEC wird zusammen mit Abonnements für BIM Collaborate Pro angeboten. Sie erhalten so im Rahmen Ihres BIM Collaborate Pro-Abonnements Zugriff auf Tandem for AEC. Tandem for AEC umfasst eine unbegrenzte Anzahl von Anlagen, markierten Objekten und Streams mit einer Beschränkung auf einen Zeitreihenverlauf von bis zu 14 Tagen. Die Anzahl der Tandem for AEC-Benutzer hängt von der Anzahl der Abonnements für BIM Collaborate Pro ab. Für EBA-Kunden gibt es ein eigenständiges Angebot, das Sie im Rahmen Ihres Token Flex-Vertrags in Anspruch nehmen können.