Vermessungen mit Drohnen kommen in verschiedenen Branchen und Anwendungsfällen zum Einsatz. Sie können die Fortschritte von Bauprojekten überwachen, die Gesundheit von Feldfrüchten bewerten, die Ernteerträge in der Landwirtschaft schätzen, die Reservevorräte im Bergbau berechnen, Veränderungen der Umgebung protokollieren, die Infrastruktur prüfen, Rettungsmaßnahmen unterstützen, Forstverwaltungsaufgaben durchführen, das kulturelle Erbe bewahren, Inputs für Immobilienbewertungen liefern, die Städteplanung unterstützen, die Betriebsabläufe im Energiesektor optimieren, den Katastrophenschutz unterstützen, die Abwicklung von Versicherungsfällen beschleunigen, filmische Ansichten erfassen, den Artenschutz unterstützen, die Wartung von Golfplätzen optimieren, Ufergebiete überwachen und eine Präzisionslandwirtschaft ermöglichen. Diese vielseitigen Werkzeuge verbessern die Effizienz, Genauigkeit und Sicherheit in zahlreichen Wirtschaftszweigen. Sie transformieren die Datenerfassung, -analyse und -anwendung.