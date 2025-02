Eine Smart Factory ermöglicht ein Geschäft, das sich auszahlt. Doch wie gelingt die Einführung? Die folgende Infografik zeigt auf, welche Strategien zum Erfolg führen.

Für Unternehmen, in denen eine Transformation der Fertigung angestrebt wird, um solche Erfolge zu erreichen, ist langfristiges Engagement entscheidend: Es kann Jahre dauern, fortschrittliche Technologien auszuwählen und auf vorhandene Prozesse anzuwenden. Die Feinabstimmung der Implementierung kommt hinzu. Dabei gilt es, die richtigen Anwendungsfälle zu ermitteln. Noch wichtiger ist es aber, das richtige Leitungsteam für die Smart-Factory-Strategie festzulegen.

Liegt die Leitung in der Hand von CTOs, die von anderen Führungskräften aktiv unterstützt werden, sind die Smart-Factory-Initiativen in der Regel ausgereifter als bei einer Leitung durch die Bereiche Produktion oder Betrieb. Bei den Pionierunternehmen mit CTO-Leitung fließt zudem ein größerer Anteil des Gesamtbudgets für die Fertigung in Smart-Factory-Initiativen; man investiert in mehr Anwendungsfälle und erzielt über einen Zeitraum von drei Jahren einen doppelt so hohen Nutzen. In der folgenden Infografik ist dargestellt, wie Fertigungsunternehmen ihre Ziele im Bereich der intelligenten Fertigung erreichen können.