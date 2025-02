In den letzten Jahren haben sich mehrere gewaltige Umbrüche – darunter eine globale Pandemie, massive Probleme in der Lieferkette und das verstärkte Aufkommen der Arbeit im Homeoffice – erheblich auf die Unternehmensabläufe ausgewirkt. Die Nachfrage nach so ziemlich allem – von Produkten und Filmen bis hin zu Gebäuden und Infrastruktur – ist inzwischen wieder rasant angestiegen. Während Organisationen Anstrengungen unternehmen, diese Umbrüche zu meistern und der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden, ist eines klar geworden: Der herkömmliche Arbeitsplatz ist im Wandel. Unternehmen erkennen schnell, dass die bisherige Arbeitsweise nicht mehr richtig funktioniert. Personen, Prozesse und Daten sind voneinander getrennt und finden oft nicht einfach zusammen. Deshalb wird oftmals versucht, mit provisorischen Lösungen die richtigen Daten den richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen.

Wie also können Unternehmen ihre Agilität und Reaktionsfähigkeit an die neue Dynamik anpassen? Indem sie Silos aufbrechen und Daten, Prozesse und Arbeitsabläufe in einer branchenspezifischen Cloud-Lösung miteinander vernetzen. Ganz gleich, ob Sie in den Bereichen Architektur, Ingenieur- und Bauwesen, Produktentwicklung, Fertigung oder Medien und Unterhaltung tätig sind: Eine branchenspezifische Cloud-Lösung verhilft Ihnen zu zentralisierten und organisierten Daten, die problemlos gemeinsam genutzt werden können. Diese neue Vorgehensweise ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit und Produktivität sowie tiefere Einblicke für eine fundiertere Entscheidungsfindung.

In der Infografik erfahren Sie mehr darüber, wie Sie mit einer branchenspezifischen Cloud-Lösung Ihre Mitarbeitenden, Prozesse, Arbeitsabläufe und Daten nahtlos zusammenführen können.