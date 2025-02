Das Internet der Dinge, Automatisierung, Robotik und Künstliche Intelligenz verändern unseren Arbeitsalltag erheblich. Um auf diese Zukunft vorbereitet zu sein, helfen Weiterbildungen in der Digitalisierung.

Was vor einigen Jahrhunderten noch eine Dampfmaschine war, trägt heute das Gesicht eines Roboters. Wie aber frühere industrielle Revolutionen gezeigt haben, hat Technologie nicht die Macht, Arbeitsplätze zu zerstören. Sie verändert die Arbeitslandschaft lediglich. Der Wandel im Zuge von Industrie 4.0 und Automatisierung wird tatsächlich mehr Arbeitsstellen schaffen als ersetzen. Bis zum Jahr 2025 wird es zwölf Millionen neue Arbeitsplätze geben. Und in zehn Jahren wird etwa die Hälfte der verfügbaren Arbeitsstellen durch Funktionen besetzt sein, die es heute noch gar nicht gibt.

Um mit diesen rasanten Änderungen Schritt halten zu können, muss sich die Arbeitswelt im Laufe des Berufslebens mit Überzeugung und Passion der Weiterbildung in Digitalisierung verschreiben, um Digitalkompetenzen aufzubauen. Erfahren Sie in der nachfolgenden Infografik, wie Automatisierung das Wesen der Arbeit ändert und was Unternehmen zu einer resilienteren Belegschaft beitragen können.