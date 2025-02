Seit einigen Jahren ist KI in aller Munde, insbesondere dank der Einführung von Diensten wie ChatGPT, DALL-E und Midjourney. Doch nicht alle sehen die KI und ihre Auswirkung auf ihr persönliches und berufliches Leben ohne Bedenken, während andere sie voll und ganz annehmen und sie in mobilen Apps oder Software-Tools für ihre Tätigkeit einsetzen.

Aber eines ist klar: KI wird zu einem allgegenwärtigen Teil unseres Lebens. Dies gilt insbesondere für die Bereiche AECO, Konstruktion und Fertigung sowie Medien und Unterhaltung. KI hat das Potenzial, die Arbeit von Fachleuten in diesen Branchen vollständig zu transformieren und sie effizienter und innovativer zu machen.

Die wahre Stärke der KI liegt in ihrer Fähigkeit, Arbeitsabläufe zu automatisieren, zu analysieren und zu verbessern, sodass Fachkräfte mehr Zeit für das haben, was ihnen am wichtigsten ist: die Schaffung einer besseren Welt. Diese Infografik vermittelt Ihnen weitere Informationen zu verschiedenen Arten von KI und verdeutlicht, wie sie Fachleuten dabei helfen, effizienter zu arbeiten und ihre Kreativität und Innovationskraft voll auszuschöpfen.