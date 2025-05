Im Unternehmen wurden vier Fachausschüsse gegründet, denen Referenten aus allen Geschäftsbereichen angehören. Sie sollen die Erneuerung in den einzelnen Unternehmenszweigen vorantreiben, aber auch wichtige Informationen an die verschiedenen Entscheidungsebenen weiterleiten. Es findet ein regelmäßiger Austausch über BIM, schlanke Bauprozesse, digitale Werkzeuge sowie über neue Baumethoden statt.

Jedem der vier Fachausschüsse gehören ein Mitglied der Konzernleitung und ein leitendes Mitglied des jeweiligen Geschäftsbereichs an sowie Branchenprofis, die für die Kommunikation mit den Teams vor Ort verantwortlich sind und die bei Bedarf auch deren Anliegen an die Leitung herantragen.

„Es ist nicht mehr die Rede davon, die Teams aufzulösen und bei null anzufangen, wie man noch vor wenigen Jahren meinte, sondern es geht darum, das Silodenken zu beseitigen und Schnittstellen für interdisziplinäre neue technologische oder betriebswirtschaftliche Konzepte zu schaffen“, resümiert Hermet.

Seit 2016 entwickelt Spie batignolles einen neuen Ansatz, der Synergien zur Verbesserung der Gesamtleistung nutzt. Der für BIM zuständige Fachausschuss wurde Ende 2018 offiziell gegründet. Dieser ist einerseits weiterhin für die Praxis vor Ort, andererseits für die Strategie zuständig. Für Hermet fördert der BIM-Fachausschuss den Austausch. „Man erfährt, was in den Niederlassungen in Bezug auf digitale Erneuerung passiert. Wir arbeiten daran, unsere Anwendungsideen weiterzuentwickeln. Gegenwärtig laufen in allen unseren Geschäftsbereichen umfangreiche Experimente. Im nächsten Schritt werden wir unsere Erfahrungen austauschen und prüfen, wie wir die neuen Methoden auf größeren Baustellen oder unter veränderten Baustellenbedingungen umsetzen können“, erklärt er.