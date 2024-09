Unternehmen der TGA stehen mit ihren Produkten im Planungsprozess und auf der Baustelle meist hintenan – auch Sikla hatte mit dieser Herausforderung zu kämpfen. Andreas Neuhaus beschreibt es so: „Oftmals ist es schwierig, die Befestigungstechnik als eigenes Gewerk in Projekten schon in der frühen Planung zu platzieren.“ Gleichzeitig wird der komplexer werdenden Technik in Gebäuden immer weniger Platz zugesprochen, was eine frühere Einbindung noch wichtiger macht. Zusätzlich zu dieser stärkeren Integration in Projekte wollte sich Sikla auch neuen, größeren Aufträgen öffnen.

Digitale BIM-Prozesse haben dabei geholfen: „Dank neuer Technologie auf Basis von Autodesk-Lösungen können wir nun an Projekten arbeiten, die unsere Kapazitäten vorher überschritten haben“, erklärt Alicia Novillo aus ihrem Alltag als BIM Managerin in spanischen Großprojekten. Zusätzlich ist auch eine frühere Integration möglich: „In BIM-Projekten wird es immer häufiger zum Standard, dass frühzeitig über ein Befestigungskonzept nachgedacht wird“, erklärt Andreas Neuhaus. Daneben hilft die digitale Zusammenarbeit auch bei engen Personalressourcen und verhindert Fehler, weil Design, Planung, Produktion und Bau besser zusammenarbeiten.