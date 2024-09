Um die steigenden Ansprüche zu erfüllen, brauchen Anbieter intelligente Prozesse – von der ersten Beratung bis zu Lieferung und Montage. Ein Beispiel für eine Marke, die den Wandel erfolgreich für sich nutzt, ist die PohlCon GmbH. Das Unternehmen berät seine Kunden in stark individualisierten Bauvorhaben als Full-Service-Partner von Planung bis Nutzung, vom Mehrfamilienhaus über den Bürokomplex bis zur Industrieanlage. PohlCon bietet Produkte der drei Marken PUK, JORDAHL und H-BAU Technik, jede mit eigenem Spezialgebiet und insgesamt mit über 200 Jahren Erfahrung in der Bau- und Konstruktionsbranche. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin und ist zudem in weiteren Ländern aktiv. Dennis Neumann-Börtz ist BIM Engineer bei PohlCon: „Wir sind bekannt dafür, auch aufwendige und kompliziertere Projekte möglich zu machen.“ Genau diese Projekte sind es, die eine hohe individuelle Planung benötigen und recht beratungsintensiv sind. PohlCon bietet Lösungen, die so auf dem Markt noch nicht existieren. Wie das Produktsortiment aussehen kann, sehen Kunden vorab im 3D-Ausstellungsraum von PohlCon. Im digitalen Gebäude werden die Produktlösungen in Einbausituationen erlebbar – per Link ist der Weg zum Downloadbereich mit BIM-Daten nur einen Klick oder Tap entfernt.