Per digitaler Transformation zum Platz an der Sonne

Wie genau das digitale Arbeiten im Arbeitsalltag funktioniert, schildert Marlon Wagner, Head of Engineering bei PMT. Seine Teams arbeiten mit der PDM Collection von Autodesk und setzen von der ersten Ideenskizze an auf Inventor und AutoCAD: „Der digitale Workflow ist bei uns komplett durchgetaktet. Es beginnt mit der Entwicklung, geht zur Fertigung mit unseren Lieferanten und parallel erstellen wir bereits die Montageanleitung sowie Verpackungsanweisungen. Das gemeinsame 3D-Modell ist die gesamte Zeit im Mittelpunkt.“

Durch den Einsatz von Inventor Nastran finden Tragwerksplanende schnell potenziell schädigende Spannungsspitzen in den Bauteilen, was die Standsicherheit enorm erhöht. Die Modelle werden von Anfang an in der Produktdatenbank Vault gespeichert, so können alle Projektbeteiligten, von Entwicklung über Einkauf, Marketing und Vertrieb immer mit demselben aktuellen 3D-Modell arbeiten. Das verhindert Fehler durch alte Datenstände, vermeidet Missverständnisse bei der Kommunikation und lässt auch Teams an mehreren Standorten in ganz Deutschland einfach zusammenarbeiten. Und ganz nebenbei spart Premium Mounting Technologies Kosten und CO 2 durch weniger Personalreisen. Künftig wird das Unternehmen das PLM-System mit seinen eigenen Enterprise Resource Planning-System verknüpfen. So will es die Prozessabläufe noch weiter optimieren.