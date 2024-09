Zusammenarbeit in der Cloud

Bei Gebäuden dieser Art liegt üblicherweise ein sehr hoher Anteil an Labor- und Anlagentechnik vor. Werden die Gewerke im Rahmen der Planung nicht gründlich genug geprüft und koordiniert, äußert sich das in der Regel durch einen sehr hohen Umfang an Bauteilkollisionen zwischen den Gewerken der Labor- und Anlagentechnik bzw. mit Roh- und Ausbau sowie Nutzung. Zu Zeiten der 2D-Planung konnte ein großer Teil an Kollisionen üblicherweise erst während der Bauphase aufgedeckt werden, da nicht zu jeder Stelle Schnitte und Informationen der exakten geometrischen Situation vorlagen. Verschiebungen von Fertigstellungsterminen, Mehrkosten und Unmut bei den Projektbeteiligten – von Planung über Ausführung bis zum Bauherrn – waren dabei keine Seltenheit. Moderne BIM-Software und darauf abgestimmte Planungsprozesse sorgen dafür, dass die Lösungsfindung nahezu vollständig in die frühen Phasen der Planung geschoben werden.



Zu diesem Zeitpunkt sind viele Stellschrauben des Gebäudeentwurfs noch einigermaßen flexibel und lassen sich deutlich einfacher und unkomplizierter anpassen. Beim vorliegenden Projekt haben sich alle Projektbeteiligten von Anfang an auf eine Planung in einer cloud-basierten BIM-Arbeitsweise geeinigt. Durch die Verwendung der Autodesk Construction Cloud hatten alle Planenden und auch der Bauherr jederzeit Zugriff auf dieselbe Modellgrundlage, arbeiteten kollaborativ und konnten Kollisionen dank der automatisierten 3D-Prüfung schnell entdecken und umgehend korrigieren. „Das spart Zeit und natürlich auch Kosten. Wir arbeiten so viel sicherer“, berichtet Anna Heimrath, BIM-Leitung und -Koordinatorin für Bollinger+Grohmann in Wien. Ohne die Verwendung geeigneter Tools liegen die Mehrkostenaufwendungen aus den Folgen um ein Vielfaches höher. Eine BIM-basierte Arbeitsweise erhöht die Planungsqualität, im gleichen Maße werden wiederkehrende Aufgaben reduziert, was sich in einer deutlich wirtschaftlicheren Arbeitsweise äußert.